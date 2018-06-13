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'de 4 askeri öldü

Birleşik Arap Emirlikleri (), öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 'de Husilere karşı yürüttüğü operasyonlarda 4 askerinin öldüğünü açıkladı. Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarından üst düzey bir yetkili, koalisyon güçlerinin kentin güneybatı sahiline havadan asker indirmesinin ardından Hudeyde havalimanına çok yaklaşıldığını söylemişti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 22:14
Yemen'de 4 BAE askeri öldü

resmi ajansı WAM'ın haberine göre BAE askerleri, koalisyon güçlerinin 'in El-Hudeyde kentinde yürüttüğü "Umuda Dönüş" operasyonunda öldü. Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

öncülüğündeki koalisyon güçleri bugün Hudeyde kentinin güneybatısına havadan asker indirmişti.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarından üst düzey bir yetkili, koalisyon güçlerinin kentin güneybatı sahiline havadan asker indirmesinin ardından Hudeyde havalimanına çok yaklaşıldığını söylemişti.

İndirilen kuvvetlerin koalisyondaki hangi ülke askerlerinden oluştuğunu belirtmeyen yetkili, söz konusu kuvvetlerin kentin sahil şeridine konuşlandığını ve kente dönük operasyon için hazırlıklara başladığını belirtmişti.

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Yemen'de 4 BAE askeri öldü
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