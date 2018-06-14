BM’den tarihi Filistin kararı

Türkiye'nin
yoğun girişimleriyle Birleşmiş Milletler (BM
) Genel Kurulu'na taşınan "Filistin
halkı için koruma talep eden karar tasarısı" dün özel oturumda büyük oy oranıyla kabul edildi. BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda, ABD
tarafından BM Güvenlik Konseyi'nde veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Tasarı 120 oyla kabul edilirken, 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı. Kararda, "BM Genel Sekreteri'nden, mevcut durumu inceleyip en kısa zamanda, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde İsrail
işgali altındaki Filistin'de sivillerin korunması, güvenliği ve refahı için yapılması gerekenlerin yanı sıra uluslararası koruma mekanizmalarıyla ilgili önerilerinin de bulunduğu yazılı rapor sunması" talep ediliyor. ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas
'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifi de Genel Kurul'da gerekli desteği alamadı. Buna karşın ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama sonucuna karşı çıktı ve kararın kabul edildiğini savundu. Verilen aranın ardından yapılan oylamada ABD'nin istediği değişikliğin kabul edilmediği açıklandı. TÜRKİYE MEMNUN
Türkiye, BM'nin Filistin kararını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri, Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur. Filistinli sivillere yönelik katliamın faillerinin hesap vermelerinin sağlanması için BM Genel Sekreteri'nin ivedilikle kararın gereğini yerine getirmesini bekliyoruz" denildi.