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Hudeyde savaşı başladı

Giriş Tarihi: 14.6.2018
Hudeyde savaşı başladı
tarafından günümüzde en büyük insani krizin yaşandığı ülke olarak gösterilen 'de 3 yıldır devam eden savaşta şimdiye kadarki en büyük operasyon başladı. Hükümet güçleri ve öncülüğündeki koalisyon, İran destekli Husiler'in elindeki Hudeyde kentine saldırıya geçti. Operasyona BM ve uluslararası kurum çalışanlarının kentten ayrılmasının ardından start verildi. Operasyonla birlikte Husiler'den onlarca kişinin teslim olduğu, yoğun hava saldırıları nedeniyle ölü ve yaralılar bulunduğu aktarıldı. 28 milyon nüfuslu Yemen'de 22 milyon kişi insani yardıma muhtaç halde yaşam mücadelesi veriyor. Operasyonun kontrolden çıkması halinde ise 250 bin kişinin ölmesinden endişe ediliyor.
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Hudeyde savaşı başladı
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