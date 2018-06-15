Ay’ın karanlık yüzünde ilk keşif

ÇİN
Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) bir ilke imza atarak Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği uydunun yörüngeye girdiğini duyurdu. Queqiao adı verilen uydu, ülkenin güneybatısındaki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 21 Mayıs'ta fırlatılmıştı. İnsanlık tarihinde ilk kez ayın karanlık yüzünü keşfetmek için gönderilen uydu, Dünya
'dan 455 bin kilometre uzaklıkta yörüngeye oturarak bölgedeki ilk iletişim aracı olacak. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi Başkanı Zhang Hongtai, "Uydu, bu yörüngede çalışan ilk iletişim uydusudur" diyerek çalışmaya önem verildiğini kaydetti. Ay'ın kendi etrafındaki dönüş süresi ile Dünya etrafındaki dönüş süresi aynı olması nedeniyle yeryüzünden bakıldığında Ay'ın hep aynı tarafı görülüyor.