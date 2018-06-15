Kuzey Kore, Kore Savaşı'nda ölen ABD'lilerin kemiklerini iade ediyor

ABD'de yayın yapan Fox televizyonunu sabah yayınına katılarak zirve ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, Kim ile görüşmesinin barış yolunda önemli bir girişim olduğunu, zirvenin yarattığı olumlu hava sayesinde Kuzey Kore yönetiminin ateşkes nedeniyle naaşları ülkelerine iade edilmeyen, kayıp durumdaki Amerikan askerlerine ait kemik parçalarını iade etmeye başladığını belirtti.

Öte yandan zirve sırasında Kuzey Kore heyetiyle tokalaşırken Kuzey Koreli korgenerale asker selamı vermesiyle ilgili çıkan tartışmalara da yanıt veren Trump, "Kim, bana heyetinin gece boyu uyumadan beklediğini söylediğinde ben de onlara saygımı göstermek istedim." dedi.

Trump zirve sonuç bildirisinin belirsiz olduğu eleştirilerine de "Zirveden istediğimiz her şeyi aldık." ifadeleriyle cevap verdi.

Kore Savaşı'ndan 1950-53 yılları arasında binlerce Amerikan askeri çatışmalarda hayatını kaybetmişti. Ateşkesin ardından taraflar arasında barış yapılmadığından yaklaşık 5 bin 300 Amerikan askerinin naaşları Kuzey Kore tarafında kalmıştı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varılmıştı.