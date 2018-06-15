Putin ve Cinping telefonda görüştü

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefonda görüştü.

Görüşmede Putin, Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette gösterdiği ev sahipliği nedeniyle Şi'ye teşekkürlerini iletirken, Şi de Rusya'da dün başlayan 2018 FİFA Dünya Kupası nedeniyle Putin'i tebrik etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Liderleri Zirvesi'nde elde edilen sonuçlara ilişkin memnuniyetlerini dile getiren iki lider, ikili ilişkileri ve aynı zamanda Kore Yarımadası'nda son gelişmeleri değerlendirdi.

Putin'e, geçen hafta Çin'e yaptığı ziyarette Çin'in en üst düzey nişanı olan "dostluk nişanı" sunulmuştu. Ziyarette taraflar arasında çok sayıda ikili anlaşma da imzalanmıştı.