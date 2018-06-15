Resmen açıklandı: Menbiç’te askeri anlaşma tamam

ABD'nin Avrupa Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12-13 Haziran tarihlerinde Stuttgart'ta toplanan Türk ve Amerikalı askeri yetkililerin Menbiç askeri planında uzlaşmaya vardıkları bildirildi. Açıklamada, "Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Politikaları kapsamında düzenlenen bir dizi görüşmenin ardından, ABD'li ve Türk yetkililer Menbiç için teklif edilen uygulama planı konusunda anlaştı ve bu plan üst düzey Türk ve Amerikalı liderlere daha ileri etap tartışmalar için ulaştırılacak" denildi. Pentagon tarafından hafta başı yapılan açıklamada, ABD Ordusu'nun iki ülke arasında deklare edilen Menbiç yol haritasına bağlı oldukları belirtilerek, Türkiye'nin Menbiç hassasiyetlerine bir çözüm bulunulması amacıyla gayret gösterilmeye devam edileceği ifade edilmişti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da toplantıda Türk ve ABD'li askeri yetkililer tarafından üzerinde çalışılan Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalındığı kaydedildi. Menbiç'e yönelik üç temel aşamadan oluşan yol haritasının ilk aşamasında ön hazırlık çalışması yapılması, ikinci aşamada PYD/YPG/ PKK'nın yerel yapılardan Türkiye ile ABD'nin iş birliğiyle çıkarılması, son aşamada ise Türk ile ABD müşterek askeri devriyelerinin güvenliği ve istikrarı sağlaması hedefleniyor. Yol haritasının tamamlanmasının ardından bölgede durumun istikrara kavuşmasıyla Menbiçlilerin evlerine dönmeleri de sağlanacak. ABD'Lİ KOMUTANLA TELEFON DİPLOMASİSİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
ile ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti telefon görüşmesi yaptı. Genelkurmay "Daha önce mutabık kalınan Menbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" bilgisini paylaştı. ANKARA