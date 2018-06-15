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’ye saygı duymalıyız”

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018
“Türkiye’ye saygı duymalıyız”
Yunanistan ve Makedonya arasında çeyrek asırdır süren Makedonya'nın ismi sorununa ismin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu belirten Çipras, "Türkiye'nin 3,5 milyon göçmeni barındırmasına karşı saygı duymamız gerekir" diye konuştu. Çipras. Türk-Yunan ilişkilerinin geliştirilmesi konusundaysa, Yunan hükümetinin ilişkilerin düzelmesi amacıyla diyalog hatlarını açık tuttuğunu vurguladı.
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