Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Bayram coşkusu dünyayı sardı

Bayram coşkusu dünyayı sardı

İngiltere, Rusya, Japonya... Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar ına akın etti

Giriş Tarihi: 16.6.2018
Bayram coşkusu dünyayı sardı
ı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları bir araya getirdi. İşgal altındaki 'te yaşayan 90 bin Filistinli 'ya akın ederken, Gazze'de binlerce Filistinli namazı İsrail sınırındaki açık alanda kıldı. Kenya'nın başkent Nairobi'de 20 bine yakın kişi futbol sahasında buluştu. Avusturya'da aşırı sağcı hükümet tarafından kapatılan, eski adıyla Nizam-ı Alem Camisi, yeniden hizmete açıldı. Ülkedeki Müslümanlar bayram namazı için camiye akın etti.

ÜÇÜNCÜ TUR
Japonya'da Tokyo Camii'nde kalabalıktan dolayı namaz 3 tur kılındı, Rusya'nın başkenti Moskova'da camilerdeki binlerce kişi caddelere taştı. İngiltere'nin Birmingham kentinde 140 bin kişi parkta saf tutarken, Suriye'de Esad rejimi İdlib'de namazdan çıkıp mezarlığa gidenlere saldırınca 2 kişi öldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram coşkusu dünyayı sardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN