Bayram coşkusu dünyayı sardı

Bayram namaz
ı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları bir araya getirdi. İşgal altındaki Doğu Kudüs
'te yaşayan 90 bin Filistinli Mescid-i Aksa
'ya akın ederken, Gazze'de binlerce Filistinli namazı İsrail sınırındaki açık alanda kıldı. Kenya'nın başkent Nairobi'de 20 bine yakın kişi futbol sahasında buluştu. Avusturya'da aşırı sağcı hükümet tarafından kapatılan, eski adıyla Nizam-ı Alem Camisi, yeniden hizmete açıldı. Ülkedeki Müslümanlar bayram namazı için camiye akın etti. ÜÇÜNCÜ TUR
Japonya'da Tokyo Camii'nde kalabalıktan dolayı namaz 3 tur kılındı, Rusya'nın başkenti Moskova'da camilerdeki binlerce kişi caddelere taştı. İngiltere'nin Birmingham kentinde 140 bin kişi parkta saf tutarken, Suriye'de Esad rejimi İdlib'de namazdan çıkıp mezarlığa gidenlere saldırınca 2 kişi öldü.