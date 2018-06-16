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Çin'de

'nı Türkiye'den bir gün sonra kutlayan , bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 07:40

Başkent Pekin'de bulunan ve kentin dört büyük camisinden biri olan yaklaşık 8 asırlık Dongsı Camisi'nde 7'den 70'e , Bayram Namazı için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.

Avluda kurulan stantlarda zekat ve fitre vecibelerini yerine getirdikten sonra camide saf tutan Müslümanlar, bayram namazlarını eda etti.

Caminin giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camiye gelenler x-ray cihazlarından geçti.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningxia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

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Çin'de Ramazan Bayramı
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