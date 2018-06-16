Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İç savaş ülkesinde kritik havalimanı el değiştirdi!

ülkesinde kritik havalimanı el değiştirdi!

Günlerdir ların sürdüğü Hudeyde'de merkezi güçleri 'i püskürttü ve havalimanının kontrolünü sağladı.

Giriş Tarihi: 16.6.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 11:54
İç savaş ülkesinde kritik havalimanı el değiştirdi!

Merkezi güçlerle 'ın desteklediği in çarpıştığı ülkesi 'de, bu sabahkritik bir gelişme yaşandı.

Aylardır şiddetli lara sahne olan Kızıldeniz kenarındaki Hudeyde'de Husiler havalimanının kontrolünü kaybetti.

ve diğer Arap ülkelerinin desteğini alan merkezi güçler, uluslararası havalimanını kurtardı.

Taraflar havalimanı girişinde dün akşam savaşmış ve Husiler geri çekilmek zorunda kalmıştı. Yerel kaynaklar, Husi militanlarının yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılarla direniş gösterdiğini bildirmişti.

Merkezi güçlere bağlı birlikler, havalimanı etrafında patlayıcı araması yapıyor.

Yemen güçleri, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin elinde olan Hudeyde'yi kurtarmak için Çarşamba günü operasyon başlattı.

Husilerin bazı İran silahlarını tedarik etmek için Hudeyde Limanı'nı kullandığı biliniyor.

Yıllardır iç savaşa sahne olan Yemen, Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi. 'daki ezeli düşmanlar Suudi Arabistan ve İran'ın kapıştığı ülke, halihazırda üçe bölünmüş durumda. Ülkenin batısını Husiler kontrol ediyor, orta bölgelerde terör örgütü 'nin elinde bulundurduğu yerler de var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İç savaş ülkesinde kritik havalimanı el değiştirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN