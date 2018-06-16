İç savaş ülkesinde kritik havalimanı el değiştirdi!

Merkezi güçlerle İran'ın desteklediği Husilerin çarpıştığı iç savaş ülkesi Yemen'de, bu sabahkritik bir gelişme yaşandı.

Aylardır şiddetli çatışmalara sahne olan Kızıldeniz kenarındaki Hudeyde'de Husiler havalimanının kontrolünü kaybetti.

Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin desteğini alan merkezi güçler, uluslararası havalimanını kurtardı.

Taraflar havalimanı girişinde dün akşam savaşmış ve Husiler geri çekilmek zorunda kalmıştı. Yerel kaynaklar, Husi militanlarının yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılarla direniş gösterdiğini bildirmişti.

Merkezi güçlere bağlı birlikler, havalimanı etrafında patlayıcı araması yapıyor.

Yemen güçleri, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin elinde olan Hudeyde'yi kurtarmak için Çarşamba günü operasyon başlattı.

Husilerin bazı İran silahlarını tedarik etmek için Hudeyde Limanı'nı kullandığı biliniyor.

Yıllardır iç savaşa sahne olan Yemen, Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi. Orta Doğu'daki ezeli düşmanlar Suudi Arabistan ve İran'ın kapıştığı ülke, halihazırda üçe bölünmüş durumda. Ülkenin batısını Husiler kontrol ediyor, orta bölgelerde terör örgütü El Kaide'nin elinde bulundurduğu yerler de var.