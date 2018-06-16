İsrail zulmünde yeni perde: Ev işkencesi

Uluslararası camianın sert tepkisine rağmen Filistinlilerin, kendi topraklarındaki temel insan haklarını bile ihlal eden ve 30 Mart'ta Gazze
sınırında başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 122 Filistinliyi şehit eden İsrail
işgal güçleri, her geçen gün bir başka zulme imza atmaya devam ediyor. İsrail askerleri, Batı Şeria
'nın güneyinde yer alan El Halil
bölgesindeki Şüheda Caddesi'nde yaşayan bir Filistinli ailenin evini mühürleyerek, aileyi eve hapsetti. İşgal güçleri, sabah saatlerinde baskın yaptığı evdeki aileyi bir odaya toplayarak bir süre rehin aldı. Daha sonra evin kapısını mühürleyen askerler, aile fertlerini kırık camdan çıkmak zorunda bıraktı. El Halil'de faaliyet gösteren İnsan Hakları Savunucuları Örgütü Yöneticisi Imad Abu Shamsieh, İsrail askerlerinin iki hafta önce eve yerleşen aileyi taşınmaları konusunda sürekli taciz ettiğini ve bölgede yaşayan tüm Filistinlileri boşaltarak Şüheda Caddesi'ne yapılacak yeni konutlara İsrailli yerleşimcilerin yerleştirilmeye çalışıldığını kaydetti. KENDİ TOPRAKLARINDA ESİRLER
Filistinliler, İsrail güvenlik güçleri tarafından sürekli denetim altında tutulan El Halil'de, İbrahim Camii de dahil olmak üzere pek çok cadde girişine kurdukları en az 20 kontrol noktası nedeniyle askerlerle sürekli karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. Filistinlilerin Şüheda Caddesi'nde araba kullanmasına izin vermeyen İsrail askerleri, Müslümanların bazı yollarda yürümesini bile yasaklamış durumda. Ancak bölgede yaşayan yaklaşık 800 İsrailli yerleşimcinin ise araba kullanması, sokaklarda özgürce dolaşması hatta makineli silah taşıması bile serbest. Filistinliler üzerinde büyük baskı oluşturan İsrail, bölgede yaşayan 30 bin Müslümanı ise fişlemiş durumda. Bölgenin gerçek sahipleri olan Filistinliler, İsrail tarafından verilen kod numaraları ile evlerine girebiliyor.