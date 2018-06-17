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'ndan '' açıklaması

, "'da hükümet ile tarafından süresince karşılıklı olarak ilan edilen e uyulduğunu memnuniyetle takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 23:11
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması

, 'da hükümet ile örgütü arasında karşılıklı ilan edilen e uyulmasının memnuniyetle takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da hükümet ile Taliban tarafından süresince karşılıklı olarak ilan edilen ateşkese uyulduğunu memnuniyetle takip ediyoruz. Afganistan Cumhurbaşkanı sayın 'nin, söz konusu ateşkesin Afgan hükümetince tek taraflı olarak uzatıldığını ilan etmesini destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Afgan hükümetinin attığı bu adıma Taliban'ın da olumlu karşılık vermesini ve Afganistan'da barış ve uzlaşının kalıcı şekilde sağlanmasını temenni ediyoruz. , dost ve kardeş Afganistan'a barış, güvenlik ve istikrar getirmeye yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir."

ATEŞKES KARARI

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini bildirmişti. Gani, ateşkesin 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ereceğini söylemişti.

Taliban da Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı. Taliban, 2001'deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan etti.

Afganistan Devlet Başkanı Gani, dün Taliban ile ilan edilen ateşkes süresinin tek taraflı olarak uzatıldığını açıklamıştı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması
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