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Gençlik iksiri eşekleri yok ediyor

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Giriş Tarihi: 17.6.2018
Gençlik iksiri eşekleri yok ediyor
'de gençlik iksiri eşek nüfusunu ciddi anlamda tehdit ediyor. Çinli bir kozmetik firması, eşeklerin midesinden ve derisinden alınan bir sıvıyı gençlik iksiri ve serumu olarak satıyor. Çok rağbet gören bu serumlar nedeniyle başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden kaçırılıp öldürülen eşekler derileri soyulduktan sonra karaborsada Çin'e satılıyor. Güzellik uğruna binlerce eşeğin vahşice öldürülmesi nedeniyle sadece Kenya'da, eşeklerin fiyatı bir yıl içinde üç kat artarken son dokuz yılda hayvan nüfusunun üçte bir oranında azaldığı belirtiliyor.
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Gençlik iksiri eşekleri yok ediyor
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