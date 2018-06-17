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'den 'deki "sivil bir araca" saldırı

'e ait savaş uçaklarının, 'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde sivil bir aracı vurduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 08:58 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 08:59
İsrail'den Gazze'deki sivil bir araca saldırı

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, askeri bir uçağın, 'de "yanan uçurtma hücresi" sorumlularından birinin aracını hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, "Gazze'den yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonların İsrail topraklarına gönderilmeye devam edilmesi sonucu hava saldırısının düzenlendiği" ifade edildi.

Gazze'den görgü tanıkları da Şucaiyye Mahallesi'nde bir evin önünde park halindeki sivil bir araca İsrail tarafından roket saldırısı düzenlendiği ve aracın imha edildiği bilgisini paylaştı. Öte yandan saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.

İsrail basınında, li göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.

Filistin'de 2006'da yapılan ve 'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

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İsrail'den Gazze'deki "sivil bir araca" saldırı
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