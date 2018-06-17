Victoria Beckham deri düşkünü çıktı

Ünlü moda ikonu Victoria Beckham
'ın timsah başta olmak üzere birçok hayvanın derisinden yapılmış çantaları yine gündemde. Kendisini bir hayvan sever olarak tanımlayan ve gerçek kürk giymediğini belirten Beckham, deri çanta ve ayakkabılardan ise vazgeçmiyor. Hayvan derilerinin bir kumaş olmadığını belirten eleştirmenler tarafından mercek altına alınan Beckham'ın koleksiyonunda ayakkabı ve çanta hariç birçok kıyafet yer alıyor. Yıllar boyunca deriden yapılmış pantolon, ceket, eldiven, kemer, etek, şapka ve palto gibi göz alıcı kıyafetler kullanan moda yıldızının en az 120 deri parçası olduğu tahmin ediliyor.