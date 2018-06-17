YPG, DEAŞ’lıları serbest bırakıyor

İngiltere
merkezli Telegraph gazetesi tarafından yayımlanan bir makalede terör örgütü YPG
/PKK
'nın DEAŞ
ile esir takası anlaşmaları yaptığı, DEAŞ'ın yabancı mensupları ve ailelerinin örgüt işgalindeki alanlara geri gönderildiği iddia edildi. Rakka
ve Deyr ez-Zor operasyonları sırasında ele geçirilen militanlar için PKK/YPG ile DEAŞ arasında takas masası kurulduğunu aktaran gazete, aralarında Avrupalılar ın da bulunduğu DEAŞ'lıların terör örgütü saflarına bu sayede tekrar dönebildiğini anlattı. Gazetenin haberinde YPG/PKK ve DEAŞ'ın terörist ve ailelerinin takası için şimdiye kadar 3 anlaşma yaptığı kaydedildi. Buna göre, şubatta yapılan takasta çoğu Çeçen ve Arap, birkaçı Fransız ve Alman 200 civarında terörist YPG/PKK tarafından DEAŞ'a teslim edildi. Nisanda yaklaşık 15 terörist ve kadın ile çocukların oluşturduğu 40 kişi iade edildi. Son takasın 6 Haziran'da gerçekleştirildiği aktarılan haberde, DEAŞ'ın ise Deyr ez-Zor'da ele geçirdiği YPG/PKK'lıları geri verdiği aktarıldı.