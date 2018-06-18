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'de üniversite yakınında

'nin Chicago kentinde bir üniversitenin yakınlarında yaşanan da 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. polis, sağlık görevlilerinin, başından birkaç sefer vurulan bir gencin öldüğünü sanarak üstünü örttüğünü, gencin hareket ettiğinin sonradan fark edildiğini kaydetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 21:25 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 21:37
ABD'de üniversite yakınında silahlı saldırı

Polis, Illinois Üniversitesi kampüsü yakınlarında, yerel saatle 04.45'te bir araçtan açılan ateş sonucu 1 kadının öldüğünü, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Adı açıklanmayan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten polis, sağlık görevlilerinin, başından birkaç sefer vurulan bir gencin öldüğünü sanarak üstünü örttüğünü, gencin hareket ettiğinin sonradan fark edildiğini kaydetti.

Hastanekaldırılanlan söz konusu gencin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, bir çete ile ilgili olduğu değerlendirilen saldırıya ilişkin henüz gözaltına alınan kimse olmadığını açıkladı.

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ABD'de üniversite yakınında silahlı saldırı
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