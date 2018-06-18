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Çocukları ailelerinden ayıran politikasına 'den tepki var

(), 'de yönetiminin başlattığı kaçak göçmenlere karşı "sınırda sıfır tolerans" uygulaması nedeniyle binlerce çocuğun travma yaşamaması için aile birliğinin korunması çağrısı yaptı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Trump yönetiminin ülkede tartışmalara yol açan, göçmenlere yönelik uygulamasını eleştirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 21:16 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 21:17
Çocukları ailelerinden ayıran ABD politikasına BM'den tepki var

ve göçmenlerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Dujarric, ''Çocuklar, ailelerinden ayrı bırakılarak travmaya maruz bırakılmamalı ve aile birliği korunmalı.'' dedi.

yönetiminin yeni uygulamasına göre, 'ye yasa dışı yollardan giren yetişkin göçmenler gözaltına alınırken, çocukları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tahsis ettiği bakımevlerine gönderiliyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarri

Ülkede tartışmalara yol açan uygulama, Demokratlar ve çok sayıda tanınmış isim tarafından eleştiriliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı verileri, ülke sınırındaki yasa dışı geçişlerde 19 Nisan-31 Mayıs arasında yaklaşık 2 bin çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ortaya koymuştu.

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Çocukları ailelerinden ayıran ABD politikasına BM'den tepki var
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