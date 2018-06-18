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’da milletvekili Barbarousis tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından a kaçan 8 üyesi askeri mayıs ayında serbest bırakan ve ülkelerindeki kışlada koruyan Yunanistan'dan kendi ülkesindeki 'darbe çağrısı' iddialarına sert tepki.Parlamento Başkanı milletvekilinin sözlerinin demokrasiye karşı askeri darbe çağrısı olduğunu ileri sürmesi ve Başsavcı yardımcısı tarafından “vatan hainliği” ile suçlanması üzerine arabasıyla Parlamento’dan ayrılan ve Cuma gününden beri polis tarafından aranan Barbarousis bu sabah Attika’nın Pendeli bölgesinde yakalanarak tutuklandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 11:47
Yunanistan’da Altın Şafak milletvekili Barbarousis tutuklandı

Parlamento Başkanı milletvekilinin sözlerinin demokrasiye karşı askeri darbe çağrısı olduğunu ileri sürmesi ve Başsavcı yardımcısı tarafından "vatan hainliği" ile suçlanması üzerine arabasıyla Parlamento'dan ayrılan ve Cuma gününden beri polis tarafından aranan Barbarousis bu sabah Attika'nın Pendeli bölgesinde yakalanarak tutuklandı.


Konstandinos Barbarousis'ın, hükümete karşı sunulan gensoru önergesi oturumunda silahlı kuvvetlerini, Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklaması için göreve çağırması ardından aleyhine tutuklama kararı alınmıştı.
lideri , olayın hemen ardından milletvekili Konstantinos Barbarousis'i partiden uzaklaştırdığını açıklamıştı.

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Yunanistan’da Altın Şafak milletvekili Barbarousis tutuklandı
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