Yunanistan’da Altın Şafak milletvekili Barbarousis tutuklandı

Parlamento Başkanı Nikos Voutsis milletvekilinin sözlerinin demokrasiye karşı askeri darbe çağrısı olduğunu ileri sürmesi ve Başsavcı yardımcısı tarafından "vatan hainliği" ile suçlanması üzerine arabasıyla Parlamento'dan ayrılan ve Cuma gününden beri polis tarafından aranan Barbarousis bu sabah Attika'nın Pendeli bölgesinde yakalanarak tutuklandı.



Konstandinos Barbarousis'ın, hükümete karşı sunulan gensoru önergesi oturumunda Yunanistan silahlı kuvvetlerini, Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklaması için göreve çağırması ardından aleyhine tutuklama kararı alınmıştı.

Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos, olayın hemen ardından milletvekili Konstantinos Barbarousis'i partiden uzaklaştırdığını açıklamıştı.