ABD uçuşlarına ‘toz’ kısıtlaması

Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA tarafından alınan kararla ABD'ye yapılacak uçuşlarda un, şeker, kahve, baharat, süttozu, kozmetik gibi toz ürünlerin yolcu beraberinde taşınmasına bazı kısıtlamalar getirildi.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ABD'ye seyahat edecek yolcular yasak hakkında bilgilendirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak yolcularımızın dikkatine;Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA (Transportation Security Administration) tarafından alınan karar gereği Amerika'ya yapılacak uçuşlarda toz ürünlerin (un, şeker, kahve, baharat, süttozu, kozmetik vb.) yolcu beraberinde taşınmasına bazı kısıtlamalar getirilmiştir."

KISITLAMA 27 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Yasağın başlayacağı tarihin de belirtildiği açılmamada "27.06.2018 tarihi itibarıyla başlayacak kısıtlamaya göre, kişi başı 350 ml ve/veya daha fazla toz içerikli maddelerin kabin içerisinde taşınması yasaklanmıştır. Kabin içerisinde taşınacak 350 ml altındaki toz ürünler ise kontrole tabi tutulacak olması nedeniyle, yolcularımızın seyahat esnasında kabin içerisinde kullanımı gerekli olmayan tüm toz ürünleri el bagajları içerisine yerleştirmeleri ve check-in esnasında uçak altı kargo bölümüne teslim etmeleri tavsiye olunur" denildi.

350 ML'YE KADAR OLAN İLAÇLAR KABİNDE TAŞINABİLECEK

İlaçların taşınmasına yönelik düzenlemenin de yer verildiği duyuruda,"Pasaport sonrası gümrüklü alanlardan alınan ve kilitli poşetler içinde tutulan toz içerikli maddeler yolcu yanında kabin içinde taşınabilir. Yolcu yanında medical/ilaç tarzında birleşimler ve bebek mamaları (mühürlü olması koşuluyla) 350 ml ve daha büyük limitlerde yolcu yanında kabin içinde taşınabilir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz" açıklamasına yer verildi.

