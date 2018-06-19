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koalisyonundan Fransa- itirafı

Giriş Tarihi: 19.6.2018
DEAŞ koalisyonundan Fransa-YPG itirafı
ABD öncülüğündeki Karşıtı Koalisyon, Fransız özel kuvvetlerinin, 'nin Daşişa kasabasında terör örgütü /'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile iş birliği içinde olduğunu kabul etti. DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un resmi Twitter hesabı, Fransız askerlerinin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı obüsle saldırı yaptıkları bir anın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altında, 3 Haziran'da Suriye-Irak sınırında DEAŞ'a karşı başlatılan "Toparlama Operasyonu"nun ikinci aşamasının yapıldığı ve Fransız askerlerinin de desteklediği operasyonda Daşişa beldesinde DEAŞ'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.
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DEAŞ koalisyonundan Fransa-YPG itirafı
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