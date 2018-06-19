Emmanuel Macron’a Engin Güneş mektubu

Fransa'nın Marsilya kentinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren otobüs sürücüsü Engin Güneş (28) için önceki gün düzenlenen "beyaz yürüyüş"ün yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Marsilya Belediye Başkanı Jean- Claude Gaudin'in çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Engin'e ve ailesine kayıtsız kaldığı eleştirisi ardından yeni bir gelişme yaşandı. Yürüyüşe katılan Bölge Senatörü Samia Ghali, Cumhurbaşkanı Macron'a mektup yazarak Güneş ailesini Elysee Sarayı'nda kabul etmesini talep etti. Marsilya'nın bazı bölgelerinde şiddet ve otorite yetersizliğinin sıradanlaştığına dikkat çeken Ghali, "Marsilya'daki şiddet olaylarında yaşamını yitirenlerin 'gerçek kurbanlar' olarak kabul edilmesi gerektiğini" söyledi.





'KANUNLAR GEÇERSİZ'

Franceinfo yayın kuruluşuna verdiği röportajda Marsilya'daki güvenlik zafiyetinden yakınan Ghali, "Cumhuriyetin kanunları burada geçmiyor çünkü cumhuriyet artık burada yok" dedi. Ghali, çete savaşlarının Fransa'nın her yerinde olabileceğini vurguladı. Plan d'Aou Mahallesi'ndeki gösteride binlerce kişi üzerinde Güneş'in fotoğrafı ve "bir daha asla" yazan beyaz tişörtlerle yürümüştü.



GAZETECILER ISYANDA

Güneş'in bir kafede otururken uyuşturucu çeteleri arasındaki savaşa kurban gitmesi Fransız basınında da geniş yankı buldu. Franceinter yazarı Claude Askolovitch Güneş için yazdığı dokunaklı yazısında, "Onun adı Engin'di ve 25 Mayıs'ta Marsilya'nın meşhur bir mahallesinde kendisini ilgilendirmeyen bir çatışmada öldü" dedi.