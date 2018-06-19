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İnsansız uçaklarla a fırlatılacak

'nin Alabama eyaletinde kurulan bir hava aracı ve üreticisi şirketin, Dünya'dan a 3 saatte bir fırlatma yapabilecek bir sistem üzerinde çalıştığı bildirildi. Space.com sitesinde yer alan habere göre Aevum adlı şirket, kendi geliştirdiği Ravn adlı insansız uçak ve ona bağlı roketlerle dünyada ilk kez havadan uzaya fırlatma yapmayı planlıyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 20:07 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 06:01
İnsansız uçaklarla uzaya uydu fırlatılacak

Ravn sayesinde dünyadan her 3 saatte bir a fırlatma yapmayı hedeflediklerini belirten şirketin üst yöneticisi ve fırlatma sisteminin mimarı , her aşamada insansız uzaktan kumanda edilmesi planlanan uçağın yeniden kullanılabilir olacağı ancak üzerindeki fırlatıcı lerin ise tek atımlık olacağını ifade etti.

FIRLATMADAN ÖNCE 18 AYLIK HAZIRLIK GEREKİYOR

Mevcut karadan fırlatma platformlarının yılda yalnızca birkaç kez kullanılabildiği ve fırlatmadan önce 18 aylık bir hazırlık gerektirdiğine dikkat çeken Skylus, Ravn sayesinde bu rotasyonu 3 saate kadar indirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Skylus, Ravn ile uzaya kısa sürede çok sayıda küçük işlevsel fırlatılabileceğini, örneğin özel kapsama noktalarını hedefleyecek iletişim uyduları sayesinde dünyanın en ücra köşesine dahi kablosuz hizmeti götürmenin mümkün olabileceğini belirtti.

Aveum, başarılı bir test yapması halinde havadan uzaya fırlatmayı gerçeğe dönüştürmeyi başaran ilk şirket olacak.

'li uzay ve savunma teknolojileri şirketi daha önce Pegaus uçaklarıyla bu konuda denemeler yapmıştı.

Stratolaunch Systems ve Virgin Orbit firmaları da kendi uçak-roket sistemleri üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

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İnsansız uçaklarla uzaya uydu fırlatılacak
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