İnsansız uçaklarla uzaya uydu fırlatılacak

Ravn sayesinde dünyadan her 3 saatte bir uzaya fırlatma yapmayı hedeflediklerini belirten şirketin üst yöneticisi ve fırlatma sisteminin mimarı Jay Skylus, her aşamada insansız uzaktan kumanda edilmesi planlanan uçağın yeniden kullanılabilir olacağı ancak üzerindeki fırlatıcı roketlerin ise tek atımlık olacağını ifade etti.

FIRLATMADAN ÖNCE 18 AYLIK HAZIRLIK GEREKİYOR

Mevcut karadan fırlatma platformlarının yılda yalnızca birkaç kez kullanılabildiği ve fırlatmadan önce 18 aylık bir hazırlık gerektirdiğine dikkat çeken Skylus, Ravn sayesinde bu rotasyonu 3 saate kadar indirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Skylus, Ravn ile uzaya kısa sürede çok sayıda küçük işlevsel uydu fırlatılabileceğini, örneğin özel kapsama noktalarını hedefleyecek iletişim uyduları sayesinde dünyanın en ücra köşesine dahi kablosuz internet hizmeti götürmenin mümkün olabileceğini belirtti.

Aveum, başarılı bir test yapması halinde havadan uzaya fırlatmayı gerçeğe dönüştürmeyi başaran ilk şirket olacak.

ABD'li uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman daha önce Pegaus uçaklarıyla bu konuda denemeler yapmıştı.

Stratolaunch Systems ve Virgin Orbit firmaları da kendi uçak-roket sistemleri üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.