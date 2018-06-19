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'da 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası

'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiği iddiası üzerine bir grup kadın olayı etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 17:10
İran'da 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası

'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiği iddiası üzerine bir grup kadın olayı etti. Nevid Burhanzehi adlı gazeteci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İranşehr kaymakamlığı önünde bir grup kadının olayı protesto ettiğini duyurdu.

Burhanzehi, gösterilere ait fotoğrafları da hesabından paylaştı. Sünni nüfusun yoğun olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde, Cuma İmamı Muhammed Tayyip bayram namazı hutbesinde, ramazan ayında şehirde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırmıştı.

YALNIZCA 3 KIZIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sistan-Beluçistan Savcılığından yapılan açıklamada şu ana kadar 3 kızın ailesinin konuyla ilgili şikayette bulunduğu, olayın zanlısı 4 kişiden 1'inin gözaltına alındığı bildirilmişti. İran Başsavcılığı internet sitesine konuşan Başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri ise İranşehr'le ilgili iddiaları yalanlayarak, 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini kamuya açık yerlerde dile getiren kimseler hakkında soruşturma başlatılacağını belirtmişti.

Öte yandan Başkanı Pervane Selahşori ise olayın inkar edilmesinin mümkün olmadığını yargı ve İçişleri Bakanlığının olaya ilişkin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Tahran milletvekili ve Meclis Kadın Fraksiyonu Üyesi Pervane Mafi ise 41 kız çocuğuna tecavüz olayında faillerin idam edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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İran'da 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası
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