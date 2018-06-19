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Başbakanı, Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarmak istiyor

Başbakanı Pedro Sanchez, diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezarından çıkarılmasını ve mezarın bulunduğu alanın barış anıtına çevrilmesini istediğini belirtti.

Giriş Tarihi: 19.6.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 09:59
İspanya Başbakanı, Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarmak istiyor

Sanchez, kamu yayın kuruluşu TVE'ye verdiği röportajda, 'nın 'İspanyolları ayıran sembollere izin veremeyeceğini' ifade ederek 1975'te ölen Franco'nun kemiklerinin Madrid yakınlarındaki Valle de los Caidos (Toprağa Düşenler Vadisi) anıt mezarından çıkarılarak ailesine verilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

"Böyle bir şey, geçmişinde faşist diktatörlükler yaşayan ve 'da hayal bile edilemez" diye konuşan Sanchez, anıt mezarın bulunduğu alanı İspanya tarafları anısına 'faşizme karşı mücadele' ve 'barış' anıtına çevirmek istediğini kaydetti.

İki hafta önce iktidara gelen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez, Franco dönemini kınayan ancak eski liderin kemiklerinin mezarından çıkarılmasına karşı çıkan muhafazakar Halk Partisinin (PP) iddiasının aksine niyetinin 'yaraları açmak değil kapatmak olduğunu' belirtti.

PP'den destek isteyen Sanchez, parlamentonun geçen sene bu yönde bağlayıcılığı olmayan bir karar aldığını hatırlatarak "Yüzünüzü parlamentodan çevirerek ülkeyi yönetemezsiniz" dedi. Aşırı solcu Podemos, Sanchez'in önerisine destek verdi. Merkez sağ partisi Ciudadanos da diktatörün kemiklerinin mezardan çıkarılması fikrine açık olduğunu ifade etti.

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İspanya Başbakanı, Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarmak istiyor
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