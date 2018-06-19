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nde "ABD- ticaret savaşı" endişesi

ABD ile arasındaki ticaret savaşının büyümesine yönelik endişeler nedeniyle , dolar karşısında yüzde 1,1 değer kaybederek 2 ’tan bu yana ilk kez 64 seviyesine geriledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 12:56
Rus rublesinde ABD-Çin ticaret savaşı endişesi

ABD ile arasındaki ticaret savaşının büyümesine yönelik endişeler nedeniyle , dolar karşısında yüzde 1,1 değer kaybederek 2 'tan bu yana ilk kez 64 seviyesine geriledi.

RUS RULESİ DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Rus rublesi, günün ilk yarısında dolar karşısında yüzde 1,1 düşerek 2 Mayıs'tan bu yana ilk defa 64 seviyesine indi. Rus rublesi, dolar karşısında 64,19'a, avro karşısında da yüzde 0,7'lik kayıpla 74,29 seviyesine düştü.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının büyümesine yönelik endişeler nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklara yönelik ilgisinin azaldığını ifade etti.

Öte yandan, İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan üretim kısıntısı anlaşmasındaki üretim kotalarının arttırılacağına yönelik beklentiler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de ruble üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

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Rus rublesinde "ABD-Çin ticaret savaşı" endişesi
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