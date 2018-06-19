Son dakika: ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıkladı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump yönetiminin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Trump yönetiminden isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, bu kararın, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail'e karşı "uzun zamandan beri takındığı ön yargılı tavır" nedeniyle alındığı iddiasında bulunulmuştu.

47 ÜYELİ KONSEY

Açıklamanın bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley tarafından yapılacağı öne sürülmüş, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da bu karara destek verdiği iddia edilmişti.

Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.