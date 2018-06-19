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'de hükümet güçleri Hudeyde Havalimanı'na girdi

'de hükümet güçlerinin, Husilere karşı başlattığı operasyon kapsamında 'na girdiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 10:21
Yemen'de hükümet güçleri Hudeyde Havalimanı'na girdi

'de hükümet güçlerinin, Husilere karşı başlattığı operasyon kapsamında 'na girdiği bildirildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, öncülüğündeki koalisyon güçleri destekli meşru ordu, Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na girdi.

Havalimanı çevresinde yoğun çatışmalar çıktığı, Husilerin ordu güçlerinin baskınının ardından binaya tank ve top atışıyla saldırılar düzenlediği ifade edildi. Yemen güçleri, 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden almak için askeri operasyon başlatmıştı.

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Yemen'de hükümet güçleri Hudeyde Havalimanı'na girdi
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