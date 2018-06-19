Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Yunanistan’da firardaki darbeci vekil gözaltına alındı

’da firardaki darbeci vekil gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 19.6.2018
Yunanistan’da firardaki darbeci vekil gözaltına alındı
'da darbe çağrısı yaptıktan sonra kaçan aşırı sağcı Partisi milletvekili Konstantinos Barbarusis'in yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Parlamentodaki konuşmasında, ya darbe çağrısında bulunan ve kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçan Barbarusis, terörle mücadele ekiplerince Pendeli'deki bir arkadaşının evinde yakalandı. Barbarusis, konuşmasında Yunan hükümeti ile Makedonya hükümetinin yaptığı anlaşmanın "vatan hainliği ile eşanlamlı olduğunu" söyleyerek orduya darbe çağrısında bulunmuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’da firardaki darbeci vekil gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN