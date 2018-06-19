Yunanistan’da firardaki darbeci vekil gözaltına alındı

Yunanistan
'da darbe çağrısı yaptıktan sonra kaçan aşırı sağcı Altın Şafak
Partisi milletvekili Konstantinos Barbarusis'in yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Parlamentodaki konuşmasında, ordu
ya darbe çağrısında bulunan ve kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçan Barbarusis, terörle mücadele ekiplerince Pendeli'deki bir arkadaşının evinde yakalandı. Barbarusis, konuşmasında Yunan hükümeti ile Makedonya hükümetinin yaptığı anlaşmanın "vatan hainliği ile eşanlamlı olduğunu" söyleyerek orduya darbe çağrısında bulunmuştu.