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ve İranlı güçler, 'nin güneyinde operasyon başlattı

'deki Beşşar rejimi ve İranlı güçler, ABD'nin ile müzakere ederek ilan ettiği de bulunan Dera ilinde muhaliflere karşı saldırı başlattı. () yetkilisi , "Söz konusu saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 20:03
Esed ve İranlı güçler, Suriye'nin güneyinde operasyon başlattı

'de Beşşar rejimi ve destekçisi İranlı güçler, ülkenin güneyindeki Dera'ya geniş çaplı operasyon başlattı.

Rejim güçleri, Dera'nın kuzey ve doğu kırsalını yoğun bombardımana tutuyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Esed rejimi ve İranlı güçler, Dera'nın Hara, Nahta, Büşra Harir, Dellafa, Miskiye ve Hirak bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Dera'nın kuzey kırsalındaki Miske beldesi etrafında muhalifler ile Esed rejimi ve İranlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rejim güçlerinin saldırı başlattığı bölgelerde yaşayan binlerce kişinin Dera'nın merkezine göç ettiği öğrenildi.

() yetkilisi , AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 sivilin yaralandığını söyledi.

anlaşmaları kapsamında geçen yıl mayıs ayında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilen Dera, iki ay sonra ABD ve Rus yönetimlerinin vardığı yeni anlaşmayla bir tür ilan edilmişti.

YARDIMLAR KESİLMİŞTİ

ABD ve , ordusuyla iş birliği içinde yakın zamana kadar sınır hattındaki muhaliflere sağladığı yardımları, ile yapılan anlaşmadan hemen sonra kesmişti.

Dera'ya yönelik rejim operasyonu konusunda Washington yönetimi, 27 Mayıs'ta rejimi uyarmış, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, rejimin saldırı hazırlıklarını endişeyle izlediklerini bildirmişti.

Nauert, 14 Haziran'da uyarısını yineleyerek "ABD, rejimin, bu bölgedeki ateşkesi ihlal etmesi halinde gerekli önlemleri alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Dera ilinde muhaliflerin kontrolünde, iki ana havza bulunuyor. İki havza birbirine sınır boyunca dar bir koridorla bağlanıyor.

Kent merkezi de kuzeyde Esed rejimi, güneyde Özgün Suriye Ordusu güçleri arasında ikiye bölünmüş durumda.

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Esed ve İranlı güçler, Suriye'nin güneyinde operasyon başlattı
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