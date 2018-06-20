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'den sınırına roket saldırısı

'in 'de "yanan uçurtma" taşıyan bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 14:40
İsrail'den Gazze sınırına roket saldırısı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, savaş uçakları El-Bureyc 'nda yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonları havalandıran bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenledi.

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Grubun üzerine bir füze atıldığı belirtilirken, Filistin olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 'a ait 11 hedefe 25 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Adraee, sınırından İsrail'in güneyine yaklaşık 45 roket mermisi fırlatıldığını, bunlardan 7'sinin imha edildiğini, 3'ünün ise Gazze içinde düştüğünü belirtti. Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullandığı için sık sık eleştirilen İsrail ordusunun, Filistinlilerin uçurtmalarına karşı savaş uçakları yollaması bir kez daha bu eleştirileri gündeme getirdi.

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İsrail'den Gazze sınırına roket saldırısı
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