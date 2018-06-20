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undan sına

'nin Huddersfield şehrinde çalışan 51 yaşındaki ahlaksız Dr. Iftekhar Ahmed, muayeneye gelen sına uygunsuz bir teklif yapınca meslekten men edildi.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 16:44 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 17:13
Jinekolog doktorundan hastasına ahlaksız teklif

2 çocuk babası , 40'lı yaşlarındaki kadın sına kendisi ile ye girmek isteyip istemediğini sordu. Kadına cinsel içerikli materyallerin olduğu bir dergi de veren doktorun garip soruları karşısında rahatsız olan kadın, muayenehaneyi terk etti.

MUAYENEHANEYİ TERK ETTİ

Doktorun hastasına, erkek arkadaşı olup olmadığını ve cinsel yaşamının durumu ile ilgili de sorular sorduğu belirtildi. Hastasından muayenehaneye gelirken yanında cinsel ilişki oyuncakları da getirmesini isteyen doktorun tavrı üzerine kadının kendini utanmış hissettiğini söyleyerek sarsılmış bir halde orayı terk ettiği öğrenildi.

ISRARCI OLDU

Doktorun hastasının tıbbi kayıtlarına ulaşarak oradan cep telefonunu aldığı ve onu uygunsuz soruları ile rahatsız etmeye devam ettiği öğrenildi. Kadının evine gelmek isteyen doktor, yanında cinsel içerikli filmler de getireceğini söyleyerek kadını bir kez daha şoka uğrattı. Bangladeş asıllı doktor, red cevabı almasına rağmen ısrarına devam etti.

MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Kadının şikayeti üzerine 'de meslekten men edilen doktorun ABD'de çalışmaya devam ettiği öğrenilirken bunun kamu güvenliği için endişe verici olduğu söylendi.

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Jinekolog doktorundan hastasına ahlaksız teklif
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