Menbiç’te Türk askerine sevgi seli

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta bağımsız devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Bölgede yaşayan Suriyeliler, Mehmetçik'in yanına gelerek memnuniyetlerini dile getirdi, sevgi gösterisinde bulundu.



TSK'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında bulunan Ayn Dadate, Mahşanlı, Halounjı köyleri arasında devriye gezdi. Devriye faaliyetlerine Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timleri de (METİ) eşlik etti. Gün boyunca devriyedeki askerler, sınır hattı boyunca mayın arama tarama faaliyetlerinde de bulundu. Askerler de sevgi gösterisinde bulunan bölge sakinleri ve çocuklarla sohbet etti.

TSK unsurları, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Menbiç'te ABD ile koordineli ama ayrı devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.



ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını ve teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Menbiç'in yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor. Menbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine gelen Menbiçliler ise, yıllardır süren işgalin son bulmasını istiyor.



TÜRK VE ABD ASKERİ ÇİFTE DEVRİYEYE BAŞLADI

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Menbiç'te ABD ve Türk askerlerinin "koordine halinde, ancak bağımsız şekilde" devriye nöbetlerine başladığını açıkladı. Pahon, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamasında, "Türk ve Amerikan birlikleri, Menbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri uyarınca, koordineli ancak bağımsız şekilde 18 Haziran'da devriye faaliyetlerine başlamıştır. Her iki ülke de sahadaki duruma göre işbirliğini artırma amacına bağlı olarak ortak devriye faaliyetleri için çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.



'MENBİÇ BİR ARAP KENTİ'

Hüseyin Hudur, "Menbiç bir Arap kenti. Umarım bir an önce şehir merkezine de Türk askeri girer" dedi.

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