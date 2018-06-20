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Senato’nun kararı teslimata engel değil

Giriş Tarihi: 20.6.2018
Senato’nun kararı teslimata engel değil
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katmayı planladığı beşinci nesil savaş uçağı F-35'lerin 'ye teslimatı konusunda ABD Senatosu'nda engel yaratılmaya çalışılıyor. ABD Senatosu'nun önceki gün, Pentagon'a 2019 mali yılı için 716 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören yasa tasarısında Türkiye'ye de yer verilerek, teslimatın durdurulması kararı alındı. Ancak Senato'nun kararı 21 Haziran'da Teksas'ta yapılacak olan ilk F-35 teslimatına ise engel olmayacak.

SON İMZA TRUMP'TA
Bütçe tasarısında F-35'lerin yanı sıra Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, Kobra ve Black Hawk tipi helikopterler ile F-16 uçaklarının da satışının bloke edilmesi gerektiği belirtildi. Tasarının onay için ABD Başkanı Donald 'ın masasına gelmeden önce tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİL
'de basın mensuplarının ABD Senatosu'nun kararıyla ilgili sorularını cevaplayan Başbakan , "Türkiye alternatifsiz değildir. Kendi tedbirimizi alıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bu, çok taraflı, çok kapsamlı bir proje. Öyle 'Ben istedim iptal ettim' olmaz" diyerek tepkisini dile getirdi.
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Senato’nun kararı teslimata engel değil
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