Ticaret savaşında AB hamlesi!

20 Haziran (Reuters) - Avrupa Komisyonu,ABD'nin bu ayın başında Avrupa'nın çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği gümrük vergilerine tepki olarak, AB'nin Cuma gününden itibaren bazı ithal ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını açıkladı.

KOMİSYON KANUNU RESMEN KANUL ETTİ

Komisyon, çelik ve alüminyum ürünleri, tatlı mısır ve fıstık gibi tarım ürünleri, kot giysiler de dahil olmak üzere 2.8 milyar euro (3.2 milyar dolar) değerindeki ABD ürününe gümrük vergisi getiren kanunu resmen kabul etti.

Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom yaptığı açıklamada, "Biz bu konumda olmak istemiyoruz" dedi ve ABD'nin "tek taraflı ve haksız" kararının AB'ye başka seçenek bırakmadığını söyledi.

Malmstrom, AB'nin tepkisini orantılı ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak niteledi ve Washington'un çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerini kaldırması halinde AB'nin de kendi vergilerini kaldırılacağını söyledi.

AB'nin, ABD'de gümrük vergilerine maruz kalan çelik ve alüminyum ihracatı toplam 6.4 milyar euro değerinde.