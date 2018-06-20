Trump'ın yaptıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

ABD'de Donald Trump'ın göçmen politikalarıyla ilgili haberi canlı yayında okuyan ünlü sunucu Rachel Maddow, göçmenlerin gördüğü muamele karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Trump'ın yaptıkları haber sunucusunu canlı yayında göz yaşlarına boğdu!

Daha sonra Twitter hesabından canlı yayında ağladığı için özür dileyen Maddow'a izleyicilerden destek geldi. Associated Press haber ajansının hazırladığı haberi canlı yayında okumaya çalışan Maddow şu cümleleri söylüyordu.

"Trump yönetimi yetkilileri, anne ve babalarından zorla ayrılan bebekleri ve diğer çocukları, Güney Texas'ta en az 3 mülteci kampına gönderiyor."

TEPKİ ÇOK BÜYÜK

Göçmen tesislerinde tututlan çocukların ailelerinden zorla ayrıldığı görüntülerin basına sızması insan hakları savunucularını ayağa kaldırdı.

ABD'de göçmenlerin tutulduğu bir tesislerde çocuklara yapılan kötü muamele ve ailelerinden ayrılan çocukların Anne, Baba diye ağlayarak çığlık atmaları, İspanyolca konuşan çocukların ses kayıtlarının yayınlanmasından sonra, insan hakları savunucusu dernek ve kuruluşları ayağa kaldırdı.

Trump, yönetiminin son zamanlarda artan göçmen çocukları ailelerinden ayırma politikasına karşı yürütülen çalışmalara büyük tepki gösterdiler.

TRUMP GÖÇ POLİTİKALARIYLA İLGİLİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN TEPKİLERE TWİTTER'DAN YANIT VERDİ

ABD Başkanı Trump'ın "sıfır tolerans" politikası sebebiyle kaçak göçmen ailelerinden koparılan çocukların sayısı hızla artıyor. Eleştiri oklarının hedefindeki Başkan Trump ise geri adım atmıyor.

Trump son olarak twitter'da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Trump, "İllegal göçlerle ilgili yapılan yalan haberler ülkemizin güvenliğini ve emniyetini düşünmüyor. Dünyadaki en eksik ve yanlış göç yasalarına sahibiz. Demokratlar bu suç anlamına gelen açık kapı politikalarını değiştirmek için hiçbir şey yapmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD-Meksika sınırında ABD güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan göçmenler Teksas eyaletindeki göçmen toplama merkezlerine götürülüyor. Küçük çocuklar ailelerinden ayrı kafeslerde tutuluyorlar. İnce battaniyelere sarınıp endişe ile bekliyorlar.

Her gün 250 çocuk ailesinden zorla alınıyor. Ailelerinden ayrılan çocuk sayısı 11 bine ulaştı.