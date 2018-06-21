F-35’ler bugün teslim alınıyor

ABD Savunma Bakanlığı
(Pentagon), ABD Senato
su'nun itirazlarına rağmen F-35 yeni nesil savaş uçaklarının bugün Türkiye'ye teslim edileceğini açıkladı. Pentagon uçakların üretimini üstlenen Lockheed Martin
şirketinin Teksas'ın Fort Wort bölgesinde Türkiye için devir teslim töreni düzenleyeceğini bildirdi. Teslim edilecek iki uçağın Arizona'daki askeri üsse uçacağı kaydedildi. Pentagon sözcüsü Mike Andrews, "Türk F-35 pilotları ve teknik ekibi Arizona'daki Luke Askeri Hava Üssü'ne geldi. Eğitimler yakında başlayacak" dedi. Senato'nun kararı hakkında konuşmayan Andrews, "Türkiye, NATO'nun en önemli müttefiklerinden ve 2002'den bu yana F-35 programının uluslararası katılımcılarından biridir" dedi. Senato'nun önceki gün kabul ettiği bütçe tasarısında F-35'ler dahil yeni nesil savunma ekipmanlarının Türkiye'ye satışını yasaklayan bir madde eklenmişti.