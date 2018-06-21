İsrail güçleri gözaltındaki Filistinlinin evinin duvarlarını yıktı

İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltındaki bir Filistinlinin ailesine ait apartman dairesine baskın düzenleyerek, yapının iç ve dış duvarlarını yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, gözaltında tutulan Ala Kubha (26) isimli Filistinlinin Cenin'in güneybatısındaki Bartaa beldesinde yer alan dairesine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

İSRAİL GÜÇLERİ, KUBHA'NIN AİLESİNE AİT DAİRENİN İÇ VE DIŞ DUVARLARINI YIKTI

İsrail ordusu, haziran ayının başlarında Kubha'nın ailesine, evlerinin yıkılacağına ilişkin uyarı yazısı göndermişti.

Kubha, geçen Mart ayında Cenin'in Yabed beldesinde yer alan askeri kontrol noktasındaki askerlerin üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.