BM'den ABD'ye "işkence" uyarısı

Çocukların alıkonulmasının "cezalandırıcı" olduğunu ve "işkence" anlamına gelebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, "ABD hükümetine, bu çocukların göçmenlik gözaltısından serbest bırakılmaları ve çocukların aileleriyle yeniden birleştirilmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

BM'nin Göçmenlerin Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales

"ÇOCUKLAR ASLA ALIKONULMAMALI"

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, çocukların asla alıkonulmaması gerektiğini söyledi.

ABD'ye göçmen sorunun çözümü için yeni alternatifler bulunması çağrısı yapan Shamdasani, Trump'ın yeni kararnamesiyle çocukların bu kez ebeveynleri ile alıkonacağına işaret etti.

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac ise ABD yönetiminin çocukları tek başına veya aileleriyle alıkoymasına kesinlikle karşı olduklarının altını çizdi.

TRUMP, UYGULAMAYI DURDURMUŞTU

Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmen çocuklar, geçen hafta sonu ilk kez Teksas'ın McAllen bölgesindeki bir tesiste görüntülenmişti.

Teksas eyaletinin güneyindeki tesislerden birine giren kameralar, yüzlerce çocuğun yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu tespit etmişti.

Görüntüler ülkede ve dünyada sert tepkilere neden olurken, Trump söz konusu uygulamayı durduran Başkanlık Kararnamesini imzalamış ve Kongre'ye kapsamlı bir göçmenlik yasası çıkarması çağrısında bulunmuştu.