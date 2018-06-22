Son dakika: Uçaklar ve helikopterler bombalıyor! Tanklar yığıldı...

İç savaş ülkesi Suriye'de Şam rejimi ve İran milislerinin harekat başlattığı güney sınırında, savaş uçakları ve helikopterler muhalifleri varil bombalarıyla hedef alıyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim helikopterlerinin bir yıl sonra ilk kez Dera'da varil bombaları kullandığını bildiriyor. Gözlemevi, gökyüzünden muhaliflerin kontrol ettiği bölgeye 12'den fazla varil bombası bırakıldığını duyurdu.

Milliyet'in haberine göre; Muhaliflerin kurduğu Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) grubu ise, son 24 Dera'da 750 saldırıgerçekleştiğini açıkladı. Beyaz Baretlilere göre saldırılarda altı can kaybı var. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerden birinde, hava saldırılarına hedef olmamak için bir bodrumda saklanan Büşra Harir köylüleri görülüyor. Bir başka fotoğraf ise, İran milislerinin Dera çevresinde olduğunu kanıtlıyor.

Şiddetli çatışmaların gerçekleştiği nokta, doğudaki El Suveyda kenti ile Dera arasındaki bölge. Reuters haber ajansı, Beyrut'tan geçtiği haberinde Şam rejimi lideri Beşar Esad'ın bu hafta başlattığı operasyonla Ürdün sınırına kadar olan bölgeyi muhaliflerden temizleme sözü verdiğini hatırlatıyor.

ÜRDÜN TANK YIĞIYOR

Sınırın güney tarafında ise Ürdün ordusu tank yığınağı yapıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, onlarca tankı taşıyan konvoyun El Mefrak kentinden geçerek sınıra doğru ilerlediği görülüyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın yürüttüğü Astana sürecinde üç ülke Suriye'deki dört bölgede çatışmasızlık ilan etmişti. Ancak ABD ve Rusya geçen yıl Dera'yı çatışmasızlık kapsamından çıkardı, ardından Washington yönetimi kentteki muhaliflere yardımlarını kesti.

Dera ve Kunaytra çevresi, iç savaş ülkesinde muhaliflerin elinde tuttuğu üç bölgeden biri.

BİNLERCE SİVİL KAÇIYOR

Ajans, çatışma bölgesinden kaçıp İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri yanına gelen sivillerin fotoğraflarını da dünyaya servis etti.

Binlerce sivilin çatışmalardan kaçtığını bildiren Birleşmiş Milletler, saldırıların 750 bin kişinin hayatını tehlikeye sokmasından ve bir göç akınından endişe duyuyor.



İRAN-İSRAİL SAVAŞI TEHLİKESİ

Uluslararası Kriz Grubu ise, uluslararası topluma operasyonun durması için çağrıda bulundu. Diplomatik çaba sarfedilmesini isteyen grup, çatışmaların gerçekleştiği güney bölgesinin İsrail ile Ürdün sınırı yakınında bulunduğunu hatırlattı, rejimin askeri hamlesinin İran ile İsrail arasında kanlı bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, gelişmeleri 'İsrail ve ABD destekli teröristler ağır kayıplara uğratıldı' başlığıyla haberleştirdi.