Türkiye en çok yardım yapan ülke

Dünyada her yıl yapılan insani yardım
ların haritasını çıkaran İngiltere
merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü'nün önceki gün açıklanan raporuna göre, Türkiye
geçen yıl yaptığı 8,07 milyar dolarlık yardım ile dünyanın en çok insani yardım yapan ülke oldu. Sıralamada Türkiye'yi 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 dolar ile Almanya
ve 2,52 milyar dolar ile İngiltere izlerken, Avrupa Birliği kurumları 2,24 milyar dolar ile dördüncü sırada geldi.
Dünyada geçen yıl yapılan toplam insani yardım 27,3 milyar doları bulurken, bunun yaklaşık üçte birini tek başına Türkiye sağladı. Raporda Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli ile dünyada en çok sığınmacıyı barındıran ülke olduğunun altı çizildi. YARDIM DİPLOMASİSİNİN GÜCÜ Dışişleri Bakanlığı
, rapora ilişkin, "Söz konusu raporla Türkiye'nin hiçbir ayrım yapmaksızın yürüttüğü insani diplomasinin gücü bir kez daha küresel ölçekte teyit edilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.