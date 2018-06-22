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en çok yardım yapan ülke

Giriş Tarihi: 22.6.2018
Türkiye en çok yardım yapan ülke
Dünyada her yıl yapılan ların haritasını çıkaran merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü'nün önceki gün açıklanan raporuna göre, geçen yıl yaptığı 8,07 milyar dolarlık yardım ile dünyanın en çok insani yardım yapan ülke oldu. Sıralamada Türkiye'yi 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 dolar ile ve 2,52 milyar dolar ile İngiltere izlerken, Avrupa Birliği kurumları 2,24 milyar dolar ile dördüncü sırada geldi.
Dünyada geçen yıl yapılan toplam insani yardım 27,3 milyar doları bulurken, bunun yaklaşık üçte birini tek başına Türkiye sağladı. Raporda Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli ile dünyada en çok sığınmacıyı barındıran ülke olduğunun altı çizildi.

YARDIM DİPLOMASİSİNİN GÜCÜ
, rapora ilişkin, "Söz konusu raporla Türkiye'nin hiçbir ayrım yapmaksızın yürüttüğü insani diplomasinin gücü bir kez daha küresel ölçekte teyit edilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
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Türkiye en çok yardım yapan ülke
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