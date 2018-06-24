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Ayvazovski batığı

Kırım açıklarında keşfedilen Rus “” gemisinin batığında, yaptığı deniz resimleriyle de tanınan ünlü ressam Ayvazovski’nin bir tablosu bulundu

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Ayvazovski batığı
'de Kırım açıklarında dalgıçlar tarafından keşfedilen "" isimli batık gemiden birbirinden değerli tarihi eserler çıktı. 10 yıl önce Ruslar tarafından tespit edilen gemi içerisinde uzun süredir incelemeler yürüten uzman ekip, her geçen gün yeni bilgiler elde ediyor. Araştırmalar sırasında pek çok ticari eşya bulunurken en dikkat çekici parça deforme olmuş bir tablo oldu. Boyalarının bir kısmı akan tablonun Ermeni asıllı Rus ressam İvan Ayvazovski'ye ait olduğu ortaya çıktı. Ayvazovsk'nin aracılığıyla 'a gitmiş olabileceğini belirten uzmanlar, ünlü sanatçının resimlerini gezdiği teknelere bıraktığını ifade etti. Üzeri yosun ve çamurla kaplı tekne kalıntıları daha fazla hasar görmemesi için çıkarılmazken, gemide yapılan incelemeler devam ediyor. 1895'te Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndan yola çıkan ve Kırım açıklarına geldiğinde batan gemi o tarihten bu yana Karadeniz'in dibinde keşfedilmeyi bekliyordu. Kırım'ın 40 kilometre açıklarında batan geminin Peteraklia adlı tekneyle çarpışması sonucu sulara gömüldüğü biliniyor.
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Ayvazovski batığı
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