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’te 7 : 34 ölü, 100 de yaralı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Bangladeş’te 7 kaza: 34 ölü, 100 de yaralı
'te dün 7 farklı bölgede meydana gelen trafik larında 34 kişi öldü, en az 100 kişi de yaralandı. Gaibandha'da dün meydana gelen kazada bir yolcu otobüsünün ağaca çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 37'si ise yaralandı. Yerel yetkililer, otobüs şoförünün yol kenarındaki ağaca çarparak kontrolünü kaybettiğini aktardı. İkinci büyük kaza ise Rangpur'da yaşandı. Yerel saatle sabah 2.00 sularında yaşanan kazada, bir kamyonun otobüse çarpması sonucu 6 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.
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Bangladeş’te 7 kaza: 34 ölü, 100 de yaralı
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