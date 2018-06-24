Bangladeş’te 7 kaza: 34 ölü, 100 de yaralı

Bangladeş
'te dün 7 farklı bölgede meydana gelen trafik kaza
larında 34 kişi öldü, en az 100 kişi de yaralandı. Gaibandha'da dün meydana gelen kazada bir yolcu otobüsünün ağaca çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 37'si ise yaralandı. Yerel yetkililer, otobüs şoförünün yol kenarındaki ağaca çarparak kontrolünü kaybettiğini aktardı. İkinci büyük kaza ise Rangpur'da yaşandı. Yerel saatle sabah 2.00 sularında yaşanan kazada, bir kamyonun otobüse çarpması sonucu 6 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.