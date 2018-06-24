Batı’dan Rusya’ya Suriye markajı

Rusya
destekli Esad rejiminin, 20 Haziran'da Suriye
'nin güneyinde Dera kentindeki sivil yerleşimlerine düzenlendiği operasyona AB
D ve Avrupa'dan tepki geldi. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM
) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'dan Suriye'de gerginliğin daha fazla tırmanmaması için rejim üzerindeki etkisini kullanmasını isterken, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Dera'ya yönelik hava saldırısını yoğunlaştırmasının sivillerin Ürdün
sınırına kaçmasına yol açtığını söyledi.