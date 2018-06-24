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Batı’dan ’ya markajı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Batı’dan Rusya’ya Suriye markajı
destekli Esad rejiminin, 20 Haziran'da 'nin güneyinde Dera kentindeki sivil yerleşimlerine düzenlendiği operasyona D ve Avrupa'dan tepki geldi. ABD'nin Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'dan Suriye'de gerginliğin daha fazla tırmanmaması için rejim üzerindeki etkisini kullanmasını isterken, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Dera'ya yönelik hava saldırısını yoğunlaştırmasının sivillerin sınırına kaçmasına yol açtığını söyledi.
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Batı’dan Rusya’ya Suriye markajı
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