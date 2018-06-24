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Cumhurbaşkanı Ruhani’ye ağır suçlama

Aşırı muhafazakar kimliğiyle bilinen Kamran Gazanferi adlı araştırmacı yazar tarafından kaleme alınan "Bir bakışta " adlı online kitap, 'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhinde iddialarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 24.6.2018
İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye ağır suçlama
Aşırı muhafazakar kimliğiyle bilinen Kamran Gazanferi adlı araştırmacı yazar tarafından kaleme alınan "Bir bakışta " adlı online kitap, 'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhinde iddialarda bulunuyor. İrşad ve tarafından basımına izin verilmeyen kitapta Ruhani, "Şah dönemindeki istihbarat teşkilatı SAVAK'la iş birliği yapmak ve ABD adına İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışmakla" suçlanıyor. Devlete ait İran Gazetesi'nin konuyla ilgili haberinde iddialar "temelsiz" olarak nitelendirildi.
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye ağır suçlama
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