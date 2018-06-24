İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye ağır suçlama

Aşırı
muhafazakar kimliğiyle bilinen Kamran Gazanferi adlı araştırmacı yazar tarafından kaleme alınan "Bir bakışta Hasan Ruhani
" adlı online kitap, İran
'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhinde iddialarda bulunuyor. İrşad ve Kültür Bakanlığı
tarafından basımına izin verilmeyen kitapta Ruhani, "Şah dönemindeki istihbarat teşkilatı SAVAK'la iş birliği yapmak ve ABD adına İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışmakla" suçlanıyor. Devlete ait İran Gazetesi'nin konuyla ilgili haberinde iddialar "temelsiz" olarak nitelendirildi.