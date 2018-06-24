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askerlerinin yaraladığı li şehit oldu

askerlerinin geçtiğimiz cuma günü yaraladaığı li şehit oldu. Şeridi Han Yunus'un doğusunda " " gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan âtır (29) şehit oldu. 'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 10:58
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

askerlerinin geçen cuma günü Şeridi sınırında düzenlenen "" gösterileri sırasında yaraladığı li şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Cuma günü Han Yunus'un doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan âtır (29) şehit oldu." ifadesini kullandı.

30 MART'TAN BU YANA ŞEHİT OLANLARIN SAYISI 132'YE ULAŞTI

Hâtır'ın şehit olmasıyla birlikte Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi.

Filistinliler, 'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu
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