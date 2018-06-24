Kırmızı Gezegen’in turkuvaz kumları

AMERİKAN Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA
) Mars'ın yüzeyinde yer alan mavi renkteki kum tepelerinin fotoğrafını yayımladı. Kızıl Gezegen
'in Lyot Krateri bölgesinden elde edilen alışılmışın dışındaki renkli ve büyüleyici kum tepelerine ait görüntüler meraklılarının beğenisini topladı. Turkuvaz renkli kum tepelerine ait görüntüler, Mars'ın yörüngesinde keşif ve araştırma yapmak için gönderilen Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracı tarafından çekildi. Normalde gri renkte olan tepelerin yoğun rüzgarlar sonucunda daha ince kumların ve bazı kimyasalların birleşmesi sonucu mavi rengi aldığı belirtildi. DIŞ HABERLER