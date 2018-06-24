Türkiye’den Menbiç ve S-400 çıkışı

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
İtalyan "La Repubblica
" gazetesine verdiği mülakatta dış gündeme ilişkin mesajlar vererek, Menbiç
'in güvenliğini garanti etmek için ABD
ile bir yol bulduklarını söyledi. Çavuşoğlu, Rusya
'dan satın alınan S-400
hava sistemi konusundaysa, "Satın alım konusunu müzakere ettiğimizde S-400'lerin bir tehdit olmayacağı konusunda güvence aldık" dedi. La Repubblica'nın sorularını cevaplayan Çavuşoğlu ABD ile ilişkileri değerlendirirken, "(ABD ile) ilişkiler biraz daha iyi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ilişkileri normalleştirmek için çalışıyoruz. Suriye
konusunda Menbiç'in güvenliğini garanti etmek için bir yol bulduk. Bu da Amerika'nın PKK
'ya ve YPG
'ye verdiği destek nedeniyle maalesef yitirilen güveni yeniden oluşturmamıza yardım edecektir" diye konuştu. 'GÜVENCE ALDIK' Türkiye
'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, gazetenin, "Ruslar bu füzeleri kurmak üzere geldiklerinde NATO
'nun kullandığı teknik sistemin değiştirilmesi gerekecek" şeklindeki ifadelerini reddeden Çavuşoğlu, "Doğru değil. Satın alım konusunu müzakere ettiğimizde S-400'lerin bir tehdit olmayacağı konusunda güvence aldık." bilgisini paylaştı.