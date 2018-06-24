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’den ve çıkışı

İtalyan basınına demeç veren , ’nin ’in güvenliği için ile bir yol bulduklarını söyledi. Çavuşoğlu, ’dan satın alınan ’lerin tehdit olmayacağı güvencesini de aldıklarını açıkladı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Türkiye’den Menbiç ve S-400 çıkışı
Mevlüt İtalyan "" gazetesine verdiği mülakatta dış gündeme ilişkin mesajlar vererek, 'in güvenliğini garanti etmek için ile bir yol bulduklarını söyledi. Çavuşoğlu, 'dan satın alınan hava sistemi konusundaysa, "Satın alım konusunu müzakere ettiğimizde S-400'lerin bir tehdit olmayacağı konusunda güvence aldık" dedi. La Repubblica'nın sorularını cevaplayan Çavuşoğlu ABD ile ilişkileri değerlendirirken, "(ABD ile) ilişkiler biraz daha iyi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ilişkileri normalleştirmek için çalışıyoruz. konusunda Menbiç'in güvenliğini garanti etmek için bir yol bulduk. Bu da Amerika'nın 'ya ve 'ye verdiği destek nedeniyle maalesef yitirilen güveni yeniden oluşturmamıza yardım edecektir" diye konuştu.

'GÜVENCE ALDIK'
'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, gazetenin, "Ruslar bu füzeleri kurmak üzere geldiklerinde 'nun kullandığı teknik sistemin değiştirilmesi gerekecek" şeklindeki ifadelerini reddeden Çavuşoğlu, "Doğru değil. Satın alım konusunu müzakere ettiğimizde S-400'lerin bir tehdit olmayacağı konusunda güvence aldık." bilgisini paylaştı.
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Türkiye’den Menbiç ve S-400 çıkışı
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