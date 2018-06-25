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'den şaka gibi açıklaması! Zorlarına gitti

’nun rortörü , Türkiye’de düzenlenen genel ve cumhurbaşkanlığı lerinin “adil bir ortamda” yapılmadığını öne sürdü.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 13:12
AP'den şaka gibi seçim açıklaması! Zorlarına gitti

'nun rortörü Euronews'e şaka gibi bir açıklama yaptı. Hollandalı parlamenter, "Bu ler normal koşullarda düzenlenmedi, insanlara gözdağı verildi" ifadesini kullandı.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

Her7'nin haberine göre; Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin askıya alınmasıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Kati Piri, "Kişisel olarak AB'nin karar organı Konsey'in bu kararı destekleyeceğini düşünmediğini" kaydetti.

"BU SİSTEM AB DEĞERLERİNE AYKIRI"

Piri, başkanlık sisteminin, AB değerlerine de uygun olmadığı görüşünü dile getirdi.

"TÜRKİYE'Yİ İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AP raportörü, Türkiye'deki durumu izlemeye devam edeceklerini belirterek, AB'nin Erdoğan dışında Türkiye'deki diğer siyasi aktörleri de muhatap almasını önemine değindi.

Dünya liderleri Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ediyor

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AP'den şaka gibi seçim açıklaması! Zorlarına gitti
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